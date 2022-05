Negozi chiusi nel centro di Torino per i ministri esteri

Negozi chiusi domani nella "zona rossa" del centro di Torino per la 132esima Sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa . L'evento internazionale, al quale parteciperanno 46 Ministri degli Esteri europei, ha di fatto blindato l'area compresa tra piazzetta Reale, piazza Castello e Carignano sino a via Accademia delle Scienze e via Principe Amedeo.

La zona sarà chiusa completamente al traffico pedonale e veicolare dalle 9 alle 24. Negli stessi orari i negozi in "zona rossa" avranno le saracinesche abbassate per questioni di sicurezza. In via Principe Amedeo sono stati rimossi tutti i dehors, così come i Mupi pubblicitari.