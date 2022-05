Attimi di tensione in corso Trapani, devono intervenire 4 volanti della Polizia per riportare la calma

Attimi di tensione questo pomeriggio, a pochi passi da parco Ruffini. Sono dovute intervenire quattro auto della Polizia a sirene spiegate per riportare un sicurezza una situazione che stava degenerando in corso Trapani, pochi metri dopo via Tirreno, sul cavalcaferrovia.

Ancora da ricostruire le cause che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno dovuto riportare la calma mentre un uomo, non esattamente minuto, ha dato in escandescenze finendo anche per spogliarsi e rimanendo a torso nudo.