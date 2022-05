Collegno, tutto pronto per la 18^ Festa del Volontariato

Dal 9 all’11 giugno andrà in scena a Collegno, in Piazza Pertini, la diciottesima edizione della Festa del Volontariato. In quest’occasione le associazioni di volontariato che vi partecipano avranno uno spazio per divulgare le proprie iniziative e proporre con una "offerta libera a partire da..." eventuali oggetti per autofinanziarsi. La manifestazione si svolgerà come da consuetudine all'aperto.

Durante l'evento ci sarà il Bar del Sorriso (unico sostegno economico alla festa), musica a cura di band, spettacoli a cura di associazioni che intendono proporsi, intrattenimenti per i ragazzi e piccoli. Come ogni anno il ricavato della festa viene devoluto, dedotte le spese, ai progetti dell'Associazione organizzatrice o a progetti che la medesima intende sostenere.

A organizzare la Festa del Volontariato è Millemani “InSIeme per condividere”, associazione di Collegno che ha come finalità̀, tra le varie attività̀, quella di promuovere il volontariato, creando momenti di aggregazione, rete e sinergia tra le associazioni che vi aderiscono. In collaborazione con l'Associazione Millemani “InSIeme per condividere” opera l'Associazione “Gruppo Ranger GRMP”, associazione che si inserisce all'interno del Movimento Rangers. Questo si compone di vari gruppi: a Genova (GRMP), a Sestri Ponente (GRS), a Spoleto (GRSP), a Sant'Omobono (GRSO), Campina-Romania (GRC) e a Rumo-Trentino (GRT).

Si tratta di un coordinamento tra associazioni che riuniscono ragazzi dai 6 anni in su con lo scopo di “crescere seguendo un ideale”. Sebbene nasca da una realtà̀ cristiana accoglie anche chi non abbraccia tale fede, ma che comunque crede nella crescita dell'uomo nella società̀, nel rispetto del prossimo.

Fondatore di queste realtà̀ è Padre Modesto Paris, frate dell'ordine degli Agostiniani Scalzi, che da sempre ha testimoniato e trasmesso con il suo esempio lo spirito di comunità̀ proprio degli agostiniani, guidando da più̀ di 30 anni i ragazzi del Movimento e da oltre 25 anni il gruppo di Millemani.

Il Tema della festa

Ci vuole coraggio per affrontare le difficoltà quotidiane, ci vuole coraggio per prendere delle decisioni importanti, ci vuole coraggio per perseguire i propri ideali, i propri sogni, come ha fatto il nostro Fondatore che non ha mai smesso di sognare l’impossibile, di credere con entusiasmo e di vivere con coraggio a favore di tanti giovani e famiglie.

“E TU hai Coraggio?” farà da filo conduttore durante la festa.

La Festa

La Festa del Volontariato è un'occasione per le associazioni che operano nel sociale, di far conoscere i propri progetti, intrecciare rapporti con le altre realtà̀ di volontariato creando un clima di comunità̀ e per fare attività̀ propria di autofinanziamento.

L'organizzazione metterà̀ a disposizione le proprie strutture, mentre Vol.To Centro Servizi per il Volontariato fornirà̀ tavoli, sedie e griglie con le quali ogni associazione potrà̀ provvedere ad allestire il proprio stand, se possibile portarsi un proprio gazebo 3x3 per esporre materiale divulgativo e oggettistica varia con la dicitura “offerta libera”.

L'organizzazione allestirà̀ un proprio banchetto oltre allo stand gastronomico, inoltre saranno previste: band musicali, animazione per tutte le età̀, work shop, musical a cura dei ragazzi Rangers, e non mancheranno riflessioni intorno al tema della festa con il contributo delle Associazioni di Volontariato.

Luogo e orari:

P.zza Pertini a Collegno

Giovedì 9 giugno dalle 17 alle 24.

Venerdì 10 giugno dalle 17 alle 24.

Sabato 11 giugno dalle 16 alle 24