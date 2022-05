Nina Zilli autrice al Salto22: “Un romanzo richiede tempo, il lockdown me lo ha dato” [VIDEO]

Nina Zilli ha da poco inciso il nuovo brano “Munsta”, ma ha anche da poco pubblicato il suo primo libro “L’ultimo di sette”.

“Non pensavo sarei mai riuscita a finire un romanzo” commenta la cantautrice, “Nonostante io scriva musica e testi di canzoni, ma un romanzo è una cosa serie, ci vuole tempo. Tutto quello che ci siamo ritrovati a gestire durante il lockdown”.

“Ho scritto di getto perché da tanti anni che penso al soggetto e alla storia. Anticopo solo che è un romanzo in cui tutto è a “caos” o a “caso” se volete, ma non sperate di trovare risposta alla domanda se la vita è dominata dal caos, non so dirvelo e non la troverete tra queste pagine”.

Con una nuova canzone e un tour in tutta Italia, Nina Zilli si prepara ad affrontare un’estate di musica e di concerti (di nuovo) dal vivo.