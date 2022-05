Pagella non solo Rock 2022, tornano i concerti per i talenti musicali di domani

Riapre la caccia ai talenti musicali di domani. Torna "Pagella non solo rock". Un appuntamento che come tradizione richiama le band di ragazzi a confrontarsi su vari palchi della città e che questa volta vedono accendersi i riflettori e gli ampilificatori di Blah Blah, CPG di strada delle Cacce, Imbarchino e Spazio211.

NO MORE EXTASY // ØAKS // PROGETTO COMPLESSO // headliner: ITTO

La Giuria selezionerà i migliori 5 gruppi o solisti che accederanno alla Finale, mentre il sesto finalista sarà espresso dal voto del pubblico, che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per le selezioni live. Infatti, per ciascuna serata di selezione, il pubblico potrà votare su web il proprio gruppo o solista preferito/a tramite il consolidato meccanismo del commento/voto che, alla fine di tutte le selezioni ed in seguito al conteggio, permetterà ad un sesto gruppo o solista in concorso col maggior numero di voti ricevuti, di partecipare alla finale alle stesse condizioni dei 5 altri finalisti espressi dalla giuria. La votazione sarà da considerarsi aperta dal momento in cui la performance degli/lle artisti/e sarà pubblicata sul profilo IGTV PAGELLA NON SOLO ROCK e si chiuderà 24 ore dopo.