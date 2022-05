Hotel a Scena, le strutture ricettive da valutare per la vacanza

Trovare un hotel a Scena non è un’impresa impossibile, ma serve un punto di riferimento, come gli Schenna Hotels. Di cosa parliamo? Si tratta di due strutture ricettive che si trovano a Scena, nota anche come Schenna o Schönnen. Quali sono le caratteristiche che deve avere un hotel di Scena per garantire una vacanza indimenticabile? Beh, dipende da diversi fattori. Ecco quali sono.

Quali hotel di Scena sono perfetti per le coppie

I Boutique Hotel di Scena sono ideali per le coppie in vacanza. Si tratta di piccoli hotel di lusso, con poche camere. Così, quando si arriva si viene catturati da un’atmosfera tranquilla, un tempo più lento e nessun vicino di stanza che fa rumore.

In più, il personale è più attento alle esigenze della coppia, proprio perché il boutique hotel di Scena si riempie con poche persone. Queste strutture possono essere a conduzione familiare e garantiscono alti standard di igiene.

Non c’è differenza tra esterno e interno nei boutique hotel. Infatti, gli arredi interni richiamano la montagna e questa ricambia con una vista spettacolare. La lontananza dal centro non significa meno servizi a disposizione, anzi. L’area wellness e la ristorazione sono i punti di forza di queste realtà.

La coppia entra e si lascia coccolare da tutto ciò che la struttura ha da offrire: relax, comfort, privacy e… Amore!

Hotel Scena, Alpin hotel per chi ama l’avventura

Chi arriva in Trentino Alto Adige lo fa anche perché ama il territorio del Südtirol, oppure perché vuole scoprirlo. Infatti, il turismo del Trentino è un viaggio a metà tra benessere e piste. Per coniugare entrambe queste esigenze, l’Alpin hotel è un hotel di Scena a quattro stelle con piscina e sauna.

Infatti, da un lato c’è l’area wellness con tutti i comfort. Dall’altro, si ottiene un punto di riferimento per le escursioni, in estate e in inverno. Infatti la struttura si trova a 730 metri dal livello del mare. Le esperienze sportive che sono disponibili qui sono difficili da trovare altrove.

Parapendio, sci, arrampicata, rafting sono solo alcune soluzioni che fanno caricare di adrenalina e battere forte il cuore.

Quali hotel di Scena offrono una colazione particolarmente buona?

La colazione all’alba è una delle esperienze da provare negli hotel di Scena. Lo stile della colazione si adatta ai gusti. Chi si trova qui per lavoro può preferire una colazione internazionale, con qualche proposta del territorio a buffet.

Chi ama vivere l’esperienza della montagna, invece, non può fare a meno di vivere l’esperienza di una colazione con i prodotti della Regione e mentre l’alba si leva dalle montagne. Uno spettacolo davvero unico. Un’ottima colazione è proprio quello che ci vuole per una carica di energia!

Per poter ottenere una colazione davvero all’altezza, i Boutique hotel a Scena offrono una sala colazioni con buffet e ordinazione per ciò che si serve caldo. Negli Alpin hotel, invece, la colazione si può servire in mezzo a un prato verde, oppure in un punto panoramico, dove provare già un assaggio dell’esperienza tra le piste.

Quali sono i migliori hotel con piscina a Scena

Le migliori strutture ricettive della zona hanno una piscina interna o esterna. Gli Schenna Hotels sono caratterizzati da zone wellness e piscina.

Il Boutique Hotel mette a disposizione degli ospiti una favolosa piscina con acqua salina. Il panorama è mozzafiato e l’hotel di Scena con piscina in miniatura offre anche una spettacolare oasi di saune nella zona wellness, proprio per garantire il relax di una vera vacanza.

L’Alpin Hotel, invece, mette a disposizione diverse soluzioni per il benessere. In particolare, oltre alla piscina esterna, si può avere a disposizione la sauna e la vasca a idromassaggio riscaldata per qualsiasi evenienza. Proprio quello che ci vuole dopo una mattinata passata a fare trekking! Lo sport va benissimo e il massaggio con personale specializzato è la coccola giusta per completare la giornata in bellezza.

Per scoprire quali sono le disponibilità dei migliori hotel di Scena e quali sono i servizi da provare, tutte le informazioni si trovano sul sito ufficiale di Schenna Hotels, che offre una panoramica completa. Le prenotazioni sono possibili dal sito e chiamando al numero presente sul portale online.

Così non si deve scaricare nessuna app e ritrovarsi poi costi nascosti. Si parla direttamente con la struttura, pronta a coccolare gli ospiti! È tempo di mettere il phon da viaggio in valigia e di partire per scoprire le meraviglie di Scena. La montagna non aspetta e le prenotazioni sono già in arrivo!