Festa della lettura e Salone Off, da Maurizio De Giovanni a Erri De Luca: tanti gli appuntamenti a Nichelino

Salone del Libro vuol dire Lingotto Fiere e Torino, ma non solo. Nichelino in questi giorni, nell'ambito della IX edizione della Festa del Libro e della Lettura e di alcuni eventi di Salone Off in programma nei comuni della cintura, ospita diversi autori di prestigio.

Domani Maurizio De Giovanni

Grazie all'impegno dell'Associazione Amici del Cammello, si era cominciato già giovedì scorso, 13 maggio, con Massimo Tallone che ha presentato il suo ultimo libro "La tentazione di uccidere", ma il grande appuntamento è in programma domani, venerdì 20 maggio, alle ore 16,30, con l'incontro con Maurizio De Giovanni, l'autore di opere di successo come Sara, Mina Settembre e soprattutto I bastardi di Pizzofalcone, da cui è stata tratta la fiction di grande successo andata in onda su Rai Uno.

Erri De Luca e Rosario Esposito La Rossa