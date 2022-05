Tamponamenti tra auto e tir tra Volpiano e Settimo, sulla Torino-Aosta: due feriti

Impressionante incidente oggi sulla Torino-Aosta. All'altezza di Volpiano in direzione Torino si è verificato un primo tamponamento tra un mezzo pesante e un'auto e, a seguito di questo, un altro sempre tra un tir e una macchina. Feriti in due. Ma a fare impressione sono le immagini delle auto, una in particolare accartocciata su se stessa.

I due feriti, che erano a bordo delle auto, una Cinquecento e una Stilo, sono stati trasferiti in ambulanza - nonostante la presenza dell'elisoccorso - in codice giallo al Giovanni Bosco. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Chiuso il tratto di autostrada tra Volpiano e Torino, sia per i veicoli che entrano in città - e costretti a uscire a Volpiano - sia per chi esce.