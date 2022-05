Finte assicurazioni auto online, la Polizia locale di Nichelino denuncia truffatore 2.0

Dopo lunghe e complesse indagini, gli investigatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Nichelino sono giunti ad identificare e denunciare per truffa aggravata un uomo di 52 anni , residente nel Comune di Napoli, il quale, con l’inganno traeva profitto dalla stipula di false polizze assicurative Rca intestate a note compagnie assicurative, all’oscuro dei fatti criminosi.

Le attività di controllo sono partite a seguito della ricezione di una denuncia da parte di una cittadina nichelinese, la quale, avendo l’assicurazione dell’auto in scadenza, aveva deciso di cercare una polizza online economica. Dopo aver visualizzato alcune offerte sul web, la donna aveva notato la possibilità di ottenere un premio assicurativo ad un prezzo vantaggioso. Quindi, aveva contattato l’utenza telefonica rilevata sul sito e, trovando la proposta conveniente, ha stipulato la polizza effettuando il pagamento, come concordato, attraverso un bonifico telematico su carta ricaricabile le cui coordinate le furono fornite dal sedicente interlocutore assicurativo telefonico, ricevendo infine, via posta elettronica, copia della documentazione attestante la copertura assicurativa.