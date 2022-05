L'Europa condanna l'Italia per la qualità dell'aria, Torino tra le città più inquinate

Torino è tra le città responsabili della procedura di infrazione della Corte di Giustizia Europea dovuta alla scarsa qualità dell'aria. La Corte ha accolto infatti il ricorso della Commissione Europea, che ha stabilito come l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva Ue sulla qualità dell'aria.



Le città responsabili dell'inquinamento sono le principali in Italia: oltre a Torino, vengono citate Milano, Bergamo, Brescia, Roma, Catania e Genova.



“L'Italia - secondo la Corte - ha mancato agli obblighi che le incombevano omettendo anche di adottare, a partire dall'11 giugno 2010, le misure necessarie a garantire il rispetto del valore limite annuale di biossido di azoto nell'insieme delle zone, in particolare "per non aver previsto, nei piani relativi alla qualità dell'aria, misure atte a limitare al periodo più breve possibile il superamento della soglia limite".