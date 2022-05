Saviano al Salone 2022: il serpentone di persone in fila già un’ora prima dell’incontro

Come è ormai abitudine da anni, Roberto Saviano è uno degli ospiti più attesi del Salone del Libro di Torino .

Lo scrittore e giornalista sta per tenere un incontro con il pubblico per presentare il suo ultimo libro “ Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo ” dedicato proprio alla figura del magistrato antimafia, a trent’anni dalla sua morte.

L’attesa si vede dalla coda che si è formata un’ora prima dell’inizio dell’incontro in sala oro all’Oval. In centinaia hanno già formato un lungo serpentone per poter ascoltare l’autore da vivo. Un effetto ormai prevedibile che si verifica ogni volta che Saviano è ospite della kermesse.