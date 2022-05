Miele al fianco del Salone del Libro e della sostenibilità alimentare [VIDEO]

Miele al fianco del Salone del Libro e della sostenibilità alimentare. L’azienda di elettrodomestici tedesca è sponsor ufficiale della kermesse del libro e in questi giorni cura l’allestimento della Sala Londra.

“Sappiamo che in media gli italiani sprecano circa 5 mila euro di cibo all’anno” spiega Andrea d’Aloia direttore marketing Miele Italia “essenziale per noi una tematica legata all’educazione, non solo legata alla tecnologia, non solo alla salvaguardia del prodotto ma cercare di aiutare le persone a gestire meglio la spesa all’interno del proprio frigo”.

C’è più attenzione rispetto a una volta? “Le persone sono attente, ma c’è ancora molta disinformazione. Credo che tra i compiti di un brand come Miele ci sia quello di aiutare le persone a capire meglio cosa comprare, come implementarlo, come cucinare”.

Slogan da sempre di Miele è dedicato alla longevità dell’elettrodomestico, un aspetto della longevità che si applica anche all’aspetto della conservazione del cibo. “E’ essenziale che le persone imparino a gestire la spesa. Abbiamo tecnologie che aiutano in questo senso ad esempio che ad allungare la vita delle verdure nel frigo, per farle durare cinque volte di più”.

Tecnologia ed educazione quindi di pari passo: “Il Salone del Libro è proprio un’occasione per parlare alle persone di questi aspetti e di sostenibilità”.