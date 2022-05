La filiale San Paolo di Pinerolo è diventata più accogliente

All’ingresso c’è uno sportello informazioni e un ampio spazio centrale, al piano terra, con un tavolo per fare operazioni online e coworking. Poi aree salotto per la consulenza e stanze chiuse, che garantiscono privacy, nonché uno spazio self per fare transazioni con gli sportelli automatici. La filiale Intesa Sanpaolo, da un mesetto, ha cambiato look, puntando su una maggior luminosità degli spazi e un aspetto più accogliente. Stamattina è stato inaugurato il new concept che la banca ha promosso anche in altri territori. I lavori sono durati diversi mesi e sono proceduti a comparti.

“Puntiamo a un luogo accogliente, dove si possa stare vicini e dialogare, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Siamo una banca internazionale, ma partiamo dai territori” ha spiegato Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, affiancato dai due direttori di filiale Claudio Rosani (Exsclusive) e Gabriele Zaffino (Retail).

Intesa Sanpaolo è inserita anche nel tavolo promosso dal Comune, legato al progetto ‘Comunità amica della demenza’, e nei prossimi giorni è in previsione la visita di alcuni malati di Alzheimer, per capire se la nuova disposizione facilita anche loro ad orientarsi nei locali della banca.