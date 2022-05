Torino ricorda Falcone e Borsellino a 30 anni dalla strage di Capaci. E al Regio va in scena "L'eredità dei giusti"

Torino ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino , nel trentennale della strage di Capaci del 23 maggio 1992, seguita poche settimane dopo di quella di via D'Amelio. In Sala Rossa alle 17.57 , ora esatta dell'attentato a Falcone, sono risuonate le note del Silenzio e l'amministrazione si è alzata in piedi in segno di rispetto.

" Oggi - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - è giusto, doveroso, ricordare quella spaventosa estate siciliana del 1992, abbiamo il dovere di ricordare quei caduti i quali per la giustizia sono morti ". " Gli anniversari – ha continuato – sono occasioni delicate che ci mettono di fronte al dovere della memoria e dell’importanza dell’azione. Le parole da sole non bastano, tutto il sistema dello Stato deve agire ".

Il primo cittadino ha sottolineato poi come Falcone e Borsellino lascino "un’eredità civile che appartiene a tutte e tutti, quella legata all’impegno e al non voltare mai lo sguardo altrove, dall’uscire da quella zona grigia dei silenzi complici, della paura, della rassegnazione, della convenienza e della connivenza". "Mi auguro che questo giorno possa diventare presto la celebrazione della sconfitta delle mafie e non solo il sacrificio di servitori dello Stato", ha concluso Lo Russo.

Lo spettacolo al Regio

Intanto il Teatro Regio si prepara anch'esso a celebrare il ricordo della strage, con lo spettacolo "Falcone e Borsellino, l'eredità dei giusti", in programma venerdì 27 e sabato 28 maggio. Lo spettacolo è diviso in tre parti narrativamente e temporalmente riconoscibili: Le Stragi, La Reazione e Il Presente. Musica, immagini, canto e narrazione si intrecciano con delicatezza e intensità ai documenti video originali, materiale Teche Rai, e alla drammaticità della voce di Paolo Borsellino che, dopo la morte di Giovanni Falcone, denuncia l’isolamento in cui era stato lasciato l’amico. Orrore, paura e senso di sconfitta, lo sgomento di un intero paese, la morte della speranza, l’Italia in lutto emergono con forte intensità.

La coproduzione vede uniti lo stesso Teatro Regio, il Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, la Fondazione per la Cultura Torino - MITO Settembre Musica e il Teatro Massimo di Palermo. Il compositore Marco Tutino è autore della musica originale ed Emanuela Giordano della drammaturgia e della regia. Il maestro Alessandro Cadario dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio istruito dal maestro Andrea Secchi.