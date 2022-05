Covid e giovani, Grimaldi (LUV): "L’emergenza psichiatrica in adolescenza sta esplodendo”

“Ho chiesto alla Giunta di affrontare le conseguenze psicologiche della crisi sanitaria tra i giovani, con presidi e sportelli nelle scuole per il supporto psicologico, avviando da subito la sperimentazione per uno psicologo di comunità in ogni scuola. L’emergenza psichiatrica in preadolescenza e in adolescenza è in esplosione: a dirlo è la stessa Regione, che riporta i dati della Società di Neuropsichiatria infantile secondo cui gli accessi in Pronto soccorso tra 10 e 17 anni sono aumentati di circa il 30% negli ultimi anni e i ricoveri per tentativi di suicidio sono quintuplicati. La recente ricerca di Ires Emilia-Romagna e Alta Scuola Spi-Cgil ci racconta di larga parte degli studenti (73,6%) si sente sottostimato da parte degli adulti e solo il 17,3% degli studenti universitari descrive la propria generazione come felice. Sappiamo bene che un’errata percezione dei più giovani da parte degli adulti può portare la politica ad azioni insufficienti o sbagliate”, dichiara il capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che ha presentato un question time sul tema.