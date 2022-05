I torinesi al sindaco Lo Russo in tram: "Più sicurezza e bus, meno degrado"

Più sicurezza, bus più frequenti e quartieri meno degradati. Sono queste le richieste dei torinesi al sindaco Stefano Lo Russo , che oggi ha preso il tram 4 da via XX Settembre a Barriera di Milano . Un'iniziativa che il primo cittadino aveva già fatto durante la campagna elettorale per raccogliere gli umori e le esigenze dei cittadini.

In Barriera confronto coi commercianti

" Ho parlato con diversi commercianti che mi hanno manifestato preoccupazione ma anche tanta voglia di non mollare e lavorare insieme per rendere il quartiere migliore ".

Durante il viaggio sulla "metropolitana scoperta", che attraversa il capoluogo da Mirafiori a Falchera, Lo Russo ha parlato con studenti, pensionati e stranieri. Il sindaco ha quindi raccolto le richieste, che " condivide ". Sceso in Barriera di Milano, racconta il primo cittadino, " ho percorso diverse vie, soprattutto quelle piazze definite più “complesse ”.

"Presenza istituzioni si manifesta nelle azioni"

"I problemi ci sono - sottolinea Lo Russo - nessuno può negarli o minimizzarli, ma la presenza delle istituzioni deve manifestarsi nelle azioni ma anche con la presenza fisica, sul territorio. La rigenerazione urbana, il lavoro di ricucitura sociale non produce effetti immediati ma lo abbiamo avviato".

E dopo il giro sul tram, Lo Russo ha annunciato via Twitter che tornerà anche "la sedia" nei mercati, come successo in campagna elettorale.