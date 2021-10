Lo Russo in tram da Vanchiglia alle Vallette: "Priorità il lavoro"

Sul tram da Vanchiglia alle Vallette , con un passaggio poi al mercato di piazza Barcellona. Prosegue così la campagna elettorale di Stefano Lo Russo , che dopo aver attraversato ieri Torino con il 4 da Mirafiori a Falchera , oggi ha preso il 3 che corre da est a ovest per raccogliere le richieste di cittadini in vista del ballottaggio.

E il percorso del mezzo su binari ha avuto un comune denominatore, il lavoro. Diversi hanno chiesto percorsi di inserimento occupazionale in attività utili, così come molti si sono lamentati che chi percepisce il reddito di cittadinanza preferisce poi non cercare un lavoro. Altro tema centrale la risistemazione di strade e marciapiedi, mentre nella Circoscrizione 4 l'inserimento delle eco-isole genera problemi di abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti per chi non ha ancora la tessera.