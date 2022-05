Montaldo Torinese: musica, vino, territorio e giovani con il DEEPNDANCE FESTIVAL

Arriva da Milano ma si legge Eccellenza Piemontese. Il festival targato DEEPNDANCE, organizzazione di eventi Milanese, è pronta a farvi ballare l’1 Giugno in mezzo a una vigna astigiana e dentro uno dei castelli più antichi del Piemonte.

L’idea nasce dal giovane manager del Castello di Montaldo e da quattro ragazzi milanesi, con la voglia di creare un connubio tra territorio e musica in un Piemonte sempre più intraprendente e all’avanguardia.

L’evento si terrà nella vigna Merenderia Carlin de Paolo in Frazione Gorzano 238/A, San Damiano d’Asti con la presenza di un grande ospite internazionale: Herodot, colosso della scena rominimal e artista dal genere tutto suo. Dopo la presentazione delle speciali cornici in cui si sarebbe svolto l’evento, il suo entourage si è mostrato entusiasta di prendere parte al progetto.

Inizio ore 16.00 per la prima parte dello show nella vigna Merenderia Carlin De Paolo a Gorzano (AT): ad affiancare Herodot ci saranno anche Jonny n Travis, coppia di dj torinesi già noti a livello internazionale e per i loro eventi di successo a Torino, Giulio Perrella, giovane artista milanese dalla recente crescita esponenziale e Garçon De Rue, anche lui milanese, portabandiera di sonorità house nell’ambiente.

Dopo l’1,00 l’evento si sposterà al Castello di Montaldo (per chi riuscirà ad acquistare gli ultimi biglietti e per chi avrà riservato un alloggio) per una conclusione in una cornice millenaria, con Giulio Perrella, Resident del marchio Deepndance, e Marc Anthony Bowen, artista di origini inglesi ma cresciuto culturalmente tra Pesaro, Riccione e Rimini, resident dj del marchio TIME IS UP, porterà un po’ di animo della riviera all’interno del castello.

Appuntamento, dunque, mercoledì 1 giugno nella vigna Merenderia Carlin de Paolo in Frazione Gorzano 238/A, San Damiano d’Asti (AT), a partire dalle ore 16,00.