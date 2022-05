“Una vita migliore”: Nichelino e Vinovo creano una rete di sostegno per chi si occupa di anziani non autosufficienti

Sabato 28 maggio presso la Croce Rossa di Nichelino, in via Damiano Chiesa 10, Cittadinanzattiva e Cipes presenteranno i risultati e il programma di prosecuzione del progetto “Facciamoci riconoscere – Costruzione partecipata di una rete di sostegno ai caregiver”, condotto in partnership con i comuni di Nichelino e Vinovo, con la Asl To5 e col Cisa12.

Due punti attivi, al Grosa e alla Cascina don Gerardo