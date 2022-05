Soundwatching dal Castello di Rivoli a Palazzo Grosso: due passeggiate per imparare ad ascoltare

Tra arte e musica, dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea a Palazzo Grosso di Riva presso Chieri, si muove sabato 28 maggio il doppio appuntamento di “Alta Pressione – Musiche in Mostra al presente” all’insegna del “soundwatching” (termine derivato per analogia da “birdwatching”), a significare la capacità di osservare, ascoltare e riconoscere, con inaspettati risvolti musicali, i suoni che ci circondano.

La prima “passeggiata soundwatching” è in programma alle 10.30 al Castello di Rivoli dove le Artenaute del Dipartimento Educazione condurranno il pubblico alla scoperta del paesaggio sonoro degli spazi esterni del Museo fino all’ascolto di “En plein air 1 I A Paolo Uccello” performance elettronica con 12 prime assolute di 12 compositori emergenti - selezionati in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano – e ispirata all’opera di Luciano Fabro sospesa nell’atrio della residenza settecentesca.

La seconda “passeggiata soundwatching” è in programma alle 15.30 a Palazzo Grosso nella piazza del Comune di Riva presso Chieri: in “En plein air 2 I Soundwatching con campane” la performance elettronica con 5 prime assolute di 5 compositori emergenti sarà accompagnata dai Musicanti di Riva presso Chieri diretti da Domenico Torta, per l’occasione anche campanari.

Con “Alta Pressione – Musiche in Mostra al presente” Rive-Gauche Concerti rinnova per il 36° anno consecutivo la sua storica rassegna attraverso un nuovo modo di presentare, e soprattutto di recepire, la musica contemporanea, coinvolgendo direttamente pubblico, compositori, interpreti e ambiente.

Per info: www.rivegaucheconcerti.org