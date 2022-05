Quali settori dell'economia ha favorito lo sviluppo tecnologico?

Sono anni difficili per l’economia del nostro Paese, e non solo. In particolar modo, la pandemia mondiale ha aggravato una situazione già di per sé complessa, creando tanti danni all’economia globale. Numerosissimi settori, infatti, sono entrati in una profonda crisi economica a causa della chiusura forzata di locali pubblici e commerciali e molti altri non riescono a riprendersi a dovere.

Sono davvero tantissimi i settori colpiti dalla crisi, molti dei quali, non sono più riusciti a risalire e a riaprire le porte al pubblico. In questo caso, lo sviluppo tecnologico ha giocato un ruolo fondamentale: il mondo del digitale, infatti, ha permesso si risollevare almeno in parte l’economia italiana.

La tecnologia ha dato la possibilità agli utenti di non perdere il contatto col mondo esterno e di poter continuare ad acquistare i prodotti necessari anche a distanza. Vediamo nello specifico, quali sono i dati che emergono.

Situazione economica generale: il Pil italiano

I dati analizzati relativi all’anno 2021, sul piano macroeconomico, testimoniano in parte una leggera ripresa economica, che però ha subito dei rallentamenti a causa delle interruzioni delle catene di fornitura e alle misure restrittive di contenimento sanitario, relative alla pandemia. Si può affermare che l’espansione del Pil ha decelerato significativamente, arrivando ad una crescita annua del 5,2%.

Nello scenario generale, appare significativo il fatto che solo la Francia e l’Italia siano riuscite a mantenere costante una dinamica di espansione: analizzando i dati, infatti, possiamo notare che il Pil italiano è quasi tornato al livello dell’ultimo trimestre 2019, procedendo con una crescita annua del 6.6%.

Anche per quanto riguarda l’export, dai dati del 2021, si nota che le prestazioni delle esportazioni italiane hanno superato quelle di Germania e Francia. Ovviamente, c’è da considerare che la situazione generale di emergenza ha influito notevolmente sul settore commerciale, provocando un aumento dei prezzi di vari prodotti.

Inoltre, c’è da dire che tantissime attività commerciali e turistiche sono entrate in profonda crisi durante i periodi di lockdown. In particolare, proprio il settore turistico ha subito grosse perdite economiche, sia in Italia, sia in altri paesi. In questo contesto generale, però, hanno avuto un ruolo fondamentale la tecnologia e la digitalizzazione, che hanno favorito la ripresa di tantissime attività.

Economia: puntare sul digitale per combattere la crisi

Lo sviluppo tecnologico fortunatamente ha favorito tantissime attività, soprattutto quelle appartenenti al settore del commercio, nel senso ampio del termine. Negli ultimi mesi, infatti, sono aumentati i siti e-commerce che offrono la possibilità agli utenti di acquistare prodotti online.

I vantaggi dello shopping online sono davvero tantissimi e i clienti possono ricevere i prodotti direttamente a casa senza doversi necessariamente recare nei negozi fisici. Anche il settore del gioco è stato favorito dallo sviluppo tecnologico, negli ultimi periodi infatti, c’è stato un vero e proprio boom del gioco online.

Sono numerosi ad esempio, i casino online che permettono agli utenti di giocare e partecipare a tornei virtuali, collegandosi direttamente da qualsiasi dispositivo tecnologico.

Alcuni casino, inoltre, offrono la possibilità di partecipare a tornei di poker virtuali in collegamento live con altri giocatori e con dei veri croupier. Anche le modalità di pagamento sono molteplici, e variano a seconda delle esigenze e necessità del giocatore.

Grazie alla tecnologia vengono accorciati i tempi per qualsiasi tipo di operazione quotidiana, dal gioco e dallo svago, agli acquisti, alla comunicazione, fino ad arrivare anche ad operazioni bancarie. Grazie alla digitalizzazione è tutto più veloce, immediato e comodo, bisogna solo prestare attenzione a possibili truffe online.