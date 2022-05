Fiori, profumi e colori ai Giardini Reali: partita l'edizione primaverile di FLOR22 [FOTO]

Al via questa mattina l'edizione primaverile di FLOR, che per la prima volta nella sua storia si svolge nella magnifica cornice dei Giardini Reali da oggi venerdì 27 maggio a domenica 29 maggio (dalle 9 alle 20 tutti i giorni), nel solco delle grandi Esposizioni internazionali di orticoltura che si svolsero sullo sfondo di Palazzo Reale tra '800 e metà del '900-

Tra le grandi novità la mostra "I Fiori del Re" che ricostruisce la collezione botanica delle serre di Palazzo Reale come venne sviluppata nell'Ottocento durante il Regno di Carlo Alberto di Savoia e quello di Vittorio Emanuele II. L'installazione "Comunità multispecie": "un giardino che non è un giardino, uno spazio accogliente non solo per gli umani ma anche per le piante e gli animali".