All'Open Factory di Nichelino una serata dedicata al lupo: "Leggenda che sia nemico dell'uomo"

E' solo una leggenda quella che vuole il lupo nemico dell'uomo. Ed allora il Comune di Nichelino ha deciso di organizzare una serata a tema: venerdì 3 giugno, alle ore 18.30, presso l’Open Factory di via Del Castello, è in programma l’Aperilupo: un aperitivo tematico in collaborazione con il Parco naturale e il Distretto Reale di Stupinigi, che vedrà la partecipazione dei Guardiaparco Stocco Patrick e Luca D’Angelo, al fine di sensibilizzare sulla possibile convivenza pacifica con i grandi carnivori.

L'input arrivato da Nichelino Bestiale

"La collaborazione con l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali – spiegano il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche Animaliste Fiodor Verzola – è iniziata mesi fa grazie a Nichelino Bestiale, un progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione in merito alla conoscenza degli animali domestici e selvatici del territorio parlandone da un punto di vista etologico, al quale partecipano curando alcuni articoli del blog ( nichelinobestiale.it, ndr). Una collaborazione di cui siamo molto orgogliosi e che porteremo avanti".

Primo di una serie di appuntamenti