Gavazza (Lega Salvini): "Al via la seconda stagione di pulizia dei fiumi a burocrazia zero”

“Continua l’impegno della Regione Piemonte a trazione Lega per la prevenzione del rischio idrogeologico. È infatti possibile presentare le domande per il secondo bando a burocrazia zero dedicato alla pulizia degli alvei dei fiumi - commenta il consigliere regionale Gianluca Gavazza - Comporterà complessivamente la possibile rimozione di più di 926mila metri cubi di materiale litoide dai letti dei corsi d’acqua per un totale di 139 interventi in tutta la Regione”.

“Le nostre comunità possono finalmente guardare con rinnovata serenità alla difesa dei lori territori, grazie a un’efficace e rapida azione di messa in sicurezza di fiumi e torrenti che nel passato, anche recente, erano esondati; a tal proposito mi viene in mente il tragico evento alluvionale che colpì Chivasso nel novembre del 1994, uno dei momenti più brutti della storia della città. Tra il 4 e 5 novembre, il ponte del fiume Po costruito per collegare il centro cittadino ai comuni della collina e del Monferrato crollò. Le nove arcate in mattoni non riuscirono infatti a reggere la furia della piena che si scatenò alla confluenza con il torrente Orco ed il territorio rimase improvvisamente isolato - spiega nel dettaglio Gavazza, membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte - Proprio con questo secondo bando è prevista l’asportazione di 10.000 metri cubi di materiale dal fiume Po nel comune di Chivasso. Con il modello ‘burocrazia zero’ per le aziende è diventato conveniente rimuovere il materiale litoide dal greto dei nostri corsi d’acqua, visto che possono ricevere immediatamente le concessioni necessarie e partire subito con i lavori”.