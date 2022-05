"Rinominiano Largo Francia in Largo Ucraina per solidarietà": la proposta di Viale

Rinominare Largo Francia, chiamandolo Largo Ucraina. È questa la proposta del capogruppo della lista civica per Torino Silvio Viale alla commissione Toponomastica.

L'area, come spiega l'esponente della maggioranza, "è una sorta di appendice di Corso Francia, che mantiene lo stesso nome fino a Rivoli, e non ha alcun numero civico. Si tratta di uno slargo attraversato, appunto, da Corso Francia e sul quale confluiscono corso Racconigi, corso Svizzera e via Cialdini".

Posizione semicentrale, con un'importanza adeguata

Come spiega Viale non si tratta di una vera piazza, ma la sua posizione semicentrale e di confine tra le Circoscrizioni 3 e 4 "assume una importanza adeguata, anche di solidarietà, con il popolo ucraino".