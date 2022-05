Volpiano, i figli di Francesco Cena in visita ai ragazzi del centro diurno Il Jolly: c'è la nuova serra

Una visita e un momento di gioia e condivisione, dopo settimane in cui il sentimento era stato di segno opposto, a causa della morte del papà. Paolo e Barbara Cena, figli di Francesco (il decano dei commercianti settimesi deceduto all'età di 90 anni) hanno fatto visita al Centro diurno Il Jolly di Volpiano, dove è stata allestita una piccola festa. L'occasione è stata l'inaugurazione della nuova serra: l'ultimo regalo che Cena ha voluto lasciare dietro di sé, alla struttura.



Grande la gioia dei ragazzi che frequentano il Jolly, che hanno accolto gli ospiti con entusiasmo e tutti gli onori. "Siamo felicissimi di inaugurare la serra che è stata donata dal signor Cena, che ricordiamo con tanto piacere. Una persona straordinaria che ci ha aiutato in tutti questi anni a fare un sacco di attività con i ragazzi, costruendo realtà come il gazebo e il giardino - dice Fabio Fraccalvieri, referente del Centro Diurno che lavora per la cooperativa il Margine -. Interventi portati avanti con il Rotary di Settimo e siamo molto contenti. Il nostri ringraziamento si estende oggi ai suoi figli".



"Papà era un vulcano - racconta la figlia Barbara - e spesso scopriamo cose che ha fatto e che nemmeno sapevamo".