Da Nichelino il Pd regionale lancia un 'avviso di sfratto' a Cirio: "Riprendiamoci il Piemonte"

Da Nichelino, ultima tappa del mese di maggio del Tour Dem, i consiglieri regionali del Partito Democratico attaccano frontalmente Cirio e la sua giunta, lanciando un 'avviso di sfratto' al governatore: "Tre anni di annunci, ma il Piemonte ha fatto passi indietro in tutti i campi".

I sindaci Tolardo e Montagna in prima fila

Introdotti dal segretario cittadino Antonio Landolfi, alla presenza di molti politici ed amministratori di centrosinistra del territorio, tra cui Domenico Romano (in corsa per un secondo mandato a La Loggia il prossimo 12 giugno, ndr), ma soprattutto Giampiero Tolardo e Paolo Montagna, sindaci di Nichelino e Moncalieri seduti in prima fila, i componenti del gruppo dem in Consiglio regionale non hanno risparmiato gli attacchi al governo di centrodestra e al suo presidente.

Dalla sanità ai trasporti, dal lavoro ai diritti, passando per vicende come il gioco d'azzardo patologico e l'infinita telenovela dell'ospedale unico dell'Asl To5, Monica Canalis, Alberto Avetta, Diego Sarno e Daniele Valle hanno sottolineato tutte le mancanze della giunta di centrodestra. A prendere per primo la parola è stato Raffaele Gallo, capogruppo in Regione del PD, che parla senza mezzi termini di "fallimento: il Covid ha coperto tantissime negatività, se non tutto, ma gli errori sono stati molti ed evidenti. Ad iniziare dalla sanità: tra la prima e la seconda ondata non è stato fatto un piano pandemico, la Regione Piemonte non ha assunto infermieri, tanto che il primo bando è arrivato solo a ottobre, quando eravamo in zona rossa, con le assunzioni scattate poi a gennaio 2021".

Gallo: "Non serve un'altra velocità ma un'altra giunta"

Gallo sottolinea come, "per senso di responsabilità, all'inizio abbiamo evitato di fare polemiche, ma è stata evidente l'incapacità di gestire l'emergenza. L'economia è rimasta ferma, solo mosse ed iniziative propagandistiche. Non serve un'altra velocità, come diceva Cirio, serve un'altra giunta nel 2023". Diego Sarno ha affrontato la questione dell'ospedale unico dell'Asl To5, mettendo in luce tutti i passi indietro fatti rispetto alla giunta Chiamparino: "Ormai è solo una scelta politica quella per cui Icardi e Cirio vogliono l'ospedale dappertutto ma non a Vado', non a Moncalieri", trovando sponda nel sindaco Tolardo e soprattutto in Montagna: "Chi ha vissuto il Covid come me in prima fila, da sindaco, ha capito cosa significa l'assenza di una cabina di regia, il sentirsi da soli a gestire la pandemia, mentre gli amministratori devono fare i conti con lo smantellamento dei distretti e della sanità pubblica".

Valle: "Quello che non è stato fatto durante l'emergenza Covid"