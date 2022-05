Ecomuseo vittima del degrado, Iannò (Torino Bellissima): "Pessimo biglietto da visita per la città"

Scritte e graffiti sul portone di ingresso, muri scrostati e rovinati. E’ questo lo stato di degrado in cui versa l’ingresso dell’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 6, denunciato dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Giuseppe Iannò tramite un’interpellanza. “E’ un pessimo biglietto da visita – commenta l’esponente della minoranza - per la curata area di via San Gaetano da Thiene".

Iannò (Torino Bellissima): "Manutenzione assente da 15 anni"

"Da 15 anni - aggiunge - la manutenzione dello stesso è totalmente assente e viste le scarse risorse a disposizione della Circoscrizione, si riesce a fare ben poco: l’Ecomuseo avrebbe un grandissimo potenziale storico e culturale”. Oltre allo spazio espositivo, il complesso ospita anche nel sottotetto alloggi per donne in difficoltà gestito da Associazione Alma Mater e uffici circoscrizionali.

Favaro: "Rifacimento tetto e facciata"

Grazie ai fondi europei, come ha spiegato la vice sindaca Michela Favaro, sarà possibile però ristrutturare la struttura. “E’ previsto – ha chiarito l’esponente della giunta- il rifacimento del tetto della manica bassa, con relativo isolamento, e la sostituzione di parte dei serramenti”. Verranno poi fatti – ha aggiunto – “interventi puntuali sulle facciate e all'interno dei locali. L'intervento va ad integrare dei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture recentemente conclusi”.