Dal commissario Vega a "Una storia di quartiere", uscito il nuovo romanzo di Antonio Infuso

“Una Storia di quartiere” è un romanzo di 120 pagine ed è – come le altre pubblicazioni dell’autore – ben scritto e scorrevole, si legge tutto di un fiato e spinge il lettore a vedere il mondo con gli occhi curiosi, inesperti e attenti di Amedeo. Ma con forza emergono anche lo spaccato di un epoca e una restituzione ammaliante del vecchio centro di Torino. Un bel regalo ai torinesi e non solo.

Abbandonate momentaneamente le atmosfere noir dei suoi precedenti romanzi di buon successo con protagonista il commissario torinese Stefano Vega (“Indagine di sola andata”, “Suicidi al sorgere del sole” e “La notte delle anime innocenti”), lo scrittore e giornalista (ed ex capo ufficio stampa del Comune di Nichelino) Antonio Infuso prende per mano i lettori e li accompagna con “ Una storia di quartiere ” - il suo nuovo romanzo appena pubblicato dalla romana Intrecci Edizioni – lungo un intenso e affascinante viaggio di formazione.

Ma protagonisti della vicenda sono anche un’epoca – con i sogni, la musica, il cinema, la radio e la televisione – e la città vecchia, resa realistica nei contrasti sociali, politici e regionali, nella solidarietà popolare, nei profumi, nel vociare, nel trambusto, nei negozi e in alcuni personaggi che compaiono fugacemente: il Maciste di Porta Palazzo, il panettiere Nino di via Barbaroux, la Cicolatera Ida del Bicerin e altri.

“ Una storia di quartiere” trae origine da un racconto breve che avevo già pubblicato per Intrecci Edizioni, lo scorso Natale. Lo spunto sembrava interessante e perciò ne è scaturito un romanzo ", racconta Infuso. "Ho cercato far rivivere, grazie ai ricordi e a qualche aiuto, la Torino di quei giorni, con i negozi e i relativi proprietari, l’immigrazione, le proteste operaie e la vecchia malavita del centro città. Con tutti i conseguenti contrasti di una società che, dopo la guerra, si era proiettata verso la rinascita economica e demografica. Un mondo e una cultura che non mancavano, pur nelle differenze, di una certa solidarietà e della coscienza di una vita, anzi di un destino uguale a tanti ".

"La vicenda non è autobiografica. Certo, ci sono dei miei ricordi e anche qualche aneddoto che ho vissuto in prima persona. Ma la storia, pur verosimile, è inventata e vuole essere simbolica e metaforica", spiega Antonio Infuso. "Ho voluto scrivere una storia in “bianco e nero” e quindi non escludo che le atmosfere possano portare alla mente la stagione del tardo-neorealismo italiano. Amedeo è un po’ l’emblema di una generazione di adolescenti della fine degli anni Sessanta che guarda con curiosità al mondo che lo circonda e cerca punti di riferimento per la sua maturazione. E a quel tempo le offerte valoriali erano più qualitative".

“Una storia di quartiere” di Antonio Infuso (Intrecci edizioni) è disponibile su cartaceo (euro 12) in tutte le librerie e store online; in ebook (Euro 3,99) in tutte le principali piattaforme.