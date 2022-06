Come aprire una pasticceria e avere successo

Lavorare nel mondo dei dolci è il sogno di tantissime persone. Attenzione: persone di tutte le età! La scelta di cambiare vita e di aprire una pasticceria, infatti, può essere fatta in qualsiasi momento. Se sei qui, significa che ti stai chiedendo come compiere questo passo e avere successo. Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcuni consigli in merito. Troverai suggerimenti che vanno al di là delle pratiche burocratiche basilari.

Parleremo infatti di approcci strategici grazie ai quali sarà più facile fare la differenza. Cosa aspetti a scoprirli?

Acquista un’attività già avviata

Perché, invece che acquistare i muri spogli, non scegli di comprare un’attività già avviata? Rivolgendoti ad agenzie specializzate nella compravendita di esercizi commerciali - Interalia Immobiliare è una delle realtà più celebri - potrai apprezzare un grande vantaggio.

Quale di preciso? Quello di intercettare una clientela già fidelizzata. Ovviamente questo non vieta assolutamente di personalizzare la proposta all’utenza. Di base, però, si parte con una marcia in più, perché si entra a far parte di abitudini consolidate, come per esempio quella di uscire ad acquistare una dolce leccornia.

Punta sulla tracciabilità

Quando si parla di consigli per aprire una pasticceria e avere successo, non si può non chiamare in causa il nodo della tracciabilità degli ingredienti. Le idee per metterla in primo piano sono diverse. Si può, per esempio, appendere in negozio dei tabelloni con la storia delle principali materie prime che si utilizzano nelle preparazioni, inserendo un QR code per accedere ai siti delle aziende.

Le strade da seguire sono svariate: quello che conta è ricordare che, oggi come oggi, il cliente finale è più che mai interessato a sapere cosa arriva sulla sua tavola.

Considera tutte le esigenze alimentari

Aprire una pasticceria e avere successo al giorno d’oggi vuol dire, per forza di cose, porre attenzione a tutte le esigenze alimentari. Come sicuramente saprai, ci sono casi in cui non è concretamente possibile gestire il tutto nella medesima cucina. Tra questi, spicca la situazione degli alimenti senza glutine. Niente paura! Si può benissimo aggirare il problema facendoseli arrivare da fuori da una realtà specializzata nella loro produzione.

Valuta l’organizzazione di corsi

Quello della pasticceria può rivelarsi un business potenzialmente vincente. Oltre alla vendita di prodotti, infatti, si può prendere in considerazione anche l’organizzazione di corsi. Dai laboratori per bambini fino ai seminari di pasticceria naturale, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Cura la comunicazione online

Non importa che tu scelga di aprire in un piccolo paese piuttosto che in una grande città: nel 2022, una pasticceria che non comunica online non esiste. Ciò significa innanzitutto avere un sito ben posizionato sui motori di ricerca - il che può rivelarsi utile anche per intercettare utenti interessati alla consegna a domicilio - ed essere presenti sui social, Instagram in primis.

Quest’ultima piattaforma deve essere gestita tenendo conto dell’armonia del feed, che dovrebbe essere contraddistinta da un determinato colore predominante sugli altri. Non ci sono indicazioni stringenti per quanto riguarda la sua scelta. Quello che conta è che sia, se possibile, una cromia soft.

Incentiva le recensioni

Il marketing delle referenze è fondamentale per un’attività di successo. Per ottimizzarlo, è necessario, per forza di cose, passare dalle recensioni. Incentiva il loro rilascio in tutti i modi possibili. Qualche esempio? Metti un QR Code con rimando ai profili social sul packaging - a proposito, curalo senza lasciare nulla al caso - e dai spazio alla call to action sul biglietto da visita.

Un consiglio semplice quanto utile per far sentire speciali i clienti: crea una cartella dedicata alle recensioni nelle Stories in evidenza su Instagram.

Non aver paura di raccontarti

Che sia sul sito o sui social non importa: se dietro all’apertura della tua pasticceria c’è una storia particolarmente affascinante - p.e. un cambiamento di vita a un’età non giovanissima - non aver paura di raccontarla!