Imprese in rosa, Apid conferma Brigitte Sardo: sarà ancora lei la presidente

Brigitte Sardo (manager di Sargomma) è stata confermata per acclamazione alla presidenza di Apid Imprenditorialità Donna per gli anni 2022 – 2026, l’associazione che nell’ambito di API Torino raccoglie le imprese con a capo un’imprenditrice. La designazione è avvenuta nell’ambito del Consiglio Direttivo dell’associazione che si è riunito oggi presso il Campus Cottino.

La presidente di APID – che ha ringraziato le associate per il rinnovo della fiducia -, ha condiviso con il Direttivo un ambizioso programma per il prossimo quadriennio che ha come punti cardine il consolidamento e l’estensione della rete di relazioni sul territorio che in questi anni è stata costruita per dare sempre più peso e ruolo all’imprenditoria femminile. Accanto a questo obiettivo, l’azione di APID sarà dedicata ai numerosi programmi di sostegno e investimento dell’imprenditoria femminile sia a livello locale che nazionale ed europeo.