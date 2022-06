Lavoro, Atc seleziona ingegneri e architetti da mettere in graduatoria per il prossimo triennio

Continuano le opportunità di lavoro in Atc: l'Agenzia territoriale per la casa cerca architetti e ingegneri e indice infatti un avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare nel prossimo triennio per contratti a tempo determinato: funzionari ingegneri/architetti di categoria D1 (contrattto Funzioni locali) a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per 36 mesi, prorogabili nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026). Le figure professionali selezionate svolgeranno attività tecnico operative legate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

C'è tempo fino al 21 giugno