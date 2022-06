Autocarro si ribalta vicino all'autogrill di Nichelino, traffico in tilt in Tangenziale Sud

Ennesimo incidente sulla tangenziale sud di Torino, anche se stavolta non ci sono state conseguenze drammatiche come era avvenuto la sera del 17 maggio, quando un centauro di origine moldava perse la vita.

Guidatore in codice giallo al Cto

Poco prima delle 7 di oggi, mercoledì 1° giugno, forse per un attimo di distrazione o un errore del guidatore, un autocarro si è ribaltato all'altezza dell'area di servizio Nichelino sud, in direzione di Piacenza. Nessun altro mezzo è stato coinvolto: il conducente è stato poi trasportato dai soccorsi in codice giallo al Cto.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione, con il traffico a lungo rallentato.