Occupazioni case Atc, Magliano: "Sfondata quota 200 casi a Torino e provincia"

"I dati ci preoccupano: a maggio 2022 le case ATC abusivamente occupate sono 205 a Torino e 214 sull'intero territorio della provincia. Erano 190 a fine 2021: con il superamento della quota psicologica dei 200 casi, continuare a parlare di "proporzioni assolute del fenomeno ancora ridotte" diventa difficile dal punto di vista numerico e inutile dal punto di vista politico", sottolinea Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Il costo delle occupazioni è sia economico (con un danno quantificabile in 2 milioni di euro) sia sociale (chi occupa impedisce a chi ne ha titolo di esercitare il diritto alla casa: sono quasi 10mila le famiglie che, nell'area metropolitana, hanno chiesto un'assegnazione). Tre misure per affrontare l'emergenza: una regia regionale in grado di coordinare l'attività di ATC e Comuni, intervento immediato ai primi segnali sospetti (per esempio, la presenza dei primi camper in zona), riduzione dei tempi di assegnazione", conclude Magliano.