7 giugno: Gruppo Marazzato inaugura la nuova sede di Aosta

Il Gruppo Marazzato compie 70 anni. E inaugura per l’occasione una nuova, più ampia e moderna sede ad Aosta, dove tutto cominciò per via dell’intraprendenza del Fondatore Lucillo, cui seguì il figlio Carlo, sino a giungere alla terza generazione di imprenditori: i Fratelli Alberto, Luca e Davide, perfettamente coerenti con quanto fatto dal nonno e dal papà, e proiettati nel futuro avendo traghettato il ‘Gruppo’ nell’attuale dimensione attuale di industria 4.0.

Il 7 Giugno l’inaugurazione dello stabilimento avrà inizio con la consueta riunione direzionale alle ore 14, meeting interno in cui condividere gli ultimi obiettivi raggiunti e presentare le ultime acquisizioni in termini di risorse umane.

E arrivare così, alle 18, al momento fatidico del taglio del nastro inaugurale alla presenza delle maggiori istituzioni del territorio, con i discorsi delle stesse (incluso il Comune di Aosta, che ha patrocinato lo spettacolo serale), di Alberto Marazzato, General Manager dell’Azienda, e successivo apericena con l’ampio parterre di ospiti intervenuti.

A corollario di una elegante cornice di festa e d’impresa tutta giocata sui temi dell’ambiente e dell’interazione con un territorio cui ‘Marazzato’ è legato da sempre, lo spettacolo della ‘Banda Osiris’, celebre formazione della musica italiana che ha collaborato in decenni di rinomata attività con i maggiori esponenti del mondo della canzone.

Lo show avrà luogo alle ore 21.00 al ‘Teatro Splendor’ in Via Festaz 82 ad Aosta, ticketing disponibile on line all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aquadueo-un-pianeta-molto-liquido-314564921147.

I biglietti, acquistabili con offerta libera, contribuiranno, con la devoluzione dell’intero incasso, a sostenere le attività dei ragazzi di ‘Forrest Gump VDA Onlus’, protagonisti di importanti iniziative solidali incentrate sulla valorizzazione attenta e costante della persona.

“Aosta rappresenta la pietra miliare in cui tutto iniziò, e in cui tutto continua con prospettive rinnovate e sempre maggiori ancora oggi.”, esordisce Andrea Sinigaglia, Responsabile della sede locale dell’azienda.

“Famiglia, ambiente e lavoro costituiscono i valori fondanti che animano la nostra impresa. Unitamente alla formazione e all’evoluzione nel segno della sostenibilità, del rispetto del pianeta e della valorizzazione delle professionalità di ciascuna risorsa del Gruppo”, proseguono i Fratelli Alberto, Luca e Davide. “Con l’occhio sempre rivolto al territorio che continua a portarci fortuna: da qui la scelta di puntare con ancora più vigore su Aosta, valorizzando un talento vercellese come la Banda Osiris con il recital musical-teatrale ‘AcquaDueO_un pianeta molto liquido’ condiviso con il filosofo Telmo Pievani in un’affasciante viaggio fra terra e acqua nel segno dell’ecosostenibilità, i cui proventi verranno devoluti in favore di una nobile causa, secondo uno stile che ci accompagna da sempre: l’uomo al centro di tutto”, chiosano i Manager di ‘Marazzato’.