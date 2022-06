Dehors, Fiepet-Confesercenti: "Confronto proficuo con il Comune"

Ieri le associazioni dei pubblici esercizi hanno incontrato l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino: si è parlato di dehors e delle problematiche relative alla proroga, in base al decreto del governo, fino al 30 settembre di quelli "emergenziali" sorti durante la pandemia. "Si è trattato - dice Fulvio Griffa, presidente di Fiepet-Confesercenti - di un confronto proficuo, sia per definire le modalità in base alle quali chi lo vorrà potrà confermare l'occupazione del suolo pubblico fino al 30 settembre, sia - più in generale - per esaminare le regole del post-emergenza e della revisione dell'attuale regolamento 388".

L'aspetto più urgente da definire riguarda le procedure che i pubblici esercizi dovranno adottare per confermare i loro spazi, dal momento che dal 1° luglio l'occupazione del suolo pubblico non sarà più gratuita e tutti gli esercenti dovranno comunicare all'amministrazione lo spazio che intendono mantenere. "Siamo impegnati con l'amministrazione - dice Griffa - a individuare un percorso burocratico che sia il più semplice possibile: dovremo farlo nel giro di pochi giorni perché il tempo non è molto. Ma la cosa più importante è la prospettiva: il confronto con l'amministrazione proseguirà e dovrà servire soprattutto a definire un quadro di regole per il nostro settore che siano valide per gli anni a venire".