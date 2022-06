Lavoratori nel CdA Gtt, Lo Russo incontra i sindacati: "Condivisione su nuovo modello di rapporto"

Un faccia faccia, come spiega il sindaco, che si "è svolto in un clima di assoluta condivisione sull'avvio di un nuovo modello di rapporto tra amministrazione, azienda e lavoratori”. “Lavoreremo - continua Lo Russo - fin da subito per costruire le condizioni per arrivare a un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali aziendali".

"Creeremo condizioni per nuovo metodo"

La proposta dell'amministrazione sembra aver incontrato il favore dei sindacati. "Fin da subito - sottolinea Lo Russo - ci siederemo allo stesso tavolo per creare le condizioni per introdurre un nuovo metodo delle relazioni sindacali".