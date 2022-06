Nel 2021 +87% di vetture ibride ed elettriche, in Piemonte l'automotive si tinge di green

La tutela dell'ambiente viaggia anche sulle quattro ruote. Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24, nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Piemonte, rispetto al 2020, è cresciuto sensibilmente (+87,2%), passando da 51.039 vetture a ben 95.538; un dato positivo ma comunque lontano dalla Valle d’Aosta (+520,7%) e dal Trentino-Alto Adige (+246,2%) e che rappresenta solo il 3,3% del totale di auto in circolazione.

Torino penultima tra le province del Piemonte

Le province più virtuose con il tasso di crescita maggiore sono Asti (+106,9%) e Verbano-Cusio-Ossola (+101,1%). Seguono Alessandria (+97%), Biella (+95,6%), Vercelli (+91,7%), Cuneo (+85,8%), Torino (+84,1%) e Novara (+82,5%).

Inoltre, nei primi quattro mesi dell’anno a livello nazionale le vendite di auto ibride ed elettriche al netto del noleggio hanno raggiunto una quota di ben il 40,8% sul totale di auto nuove (136.990 immatricolazioni), un dato nettamente superiore rispetto al 13,1% del 2020. La quota maggiore riguarda le ibride (34,6%).

+31% nel mercato dell'usato

E nell’usato? Nonostante i valori siano ancora lontani dalle alimentazioni tradizionali e dal nuovo, sta comunque nascendo un mercato interessante. Secondo i dati interni di AutoScout24, nei primi 5 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un incremento del +31% delle richieste di auto ibride ed elettriche da parte degli utenti e del +21% di vetture disponibili.

Sul fronte dei prezzi di auto usate più recenti (da 1 a 3 anni) in vendita, il prezzo medio è di euro 37.400 per le ibride e di 38.200 per le elettriche.