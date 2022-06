Cani usati per l'accattonaggio a Torino, la denuncia degli animalisti: "Dietro si celano fenomeni molto più gravi"

Sono carini, dolci, affettuosi. Addirittura commoventi. Ma spesso sono sfruttati e sono solo la punta dell'iceberg di fenomeni decisamente più inquietanti. Sono gli animali da compagnia che spesso si trovano insieme ai senzatetto che chiedono l'elemosina nelle strade.



Alcuni di loro, però, non sarebbero veri "compagni di vita" disposti a non abbandonare il proprio padrone nemmeno nella massima difficoltà. A lanciare l'allarme sono gli attivisti dell'associazioni animalista “Stop Animal Crimes Italia”, che ha passato al setaccio il fenomeno concentrandosi sulle grandi città italiane e anche su Torino. In particolare nella zona delle strade e delle piazze del centro tra via Roma e il resto del salotto buono del capoluogo.

Importazione irregolare "Sono decine coloro che la sera ma anche di giorno stazionano su marciapiedi, piazze e luoghi frequentati accompagnati da uno o più cani, la ciotola per raccogliere denaro e il cartello di richiesta di aiuto; moltissimi esponendo anche cuccioli - spiegano dall'associazione -. Parlando con molti di questi, abbiamo scoperto che molti di questi cani vengono importati dall’est Europa e giungono in Italia all’interno di pullman; molti sarebbero accompagnati dal pet passport (passaporto europeo obbligatorio per le movimentazioni tra Paesi della UE come da Reg UE 576/2013) contraffatti, non difficile ottenerli in taluni Paesi".

Cani offerti e venduti in nero Altro aspetto drammatico è quello per cui molti cittadini amanti degli animali, per sottrarre i cani utilizzati per chiedere l'elemosina, spesso li comprano e così facendo, seppur mossi da animo buono, consolidano la tendenza ad offrire cani in vendita e alimentando l’importazione illegale. "Abbiamo registrato le vendite, dove i cani vengono venduti a 400/500 euro ciascuno, ovviamente in nero. Il rischio forse già verificatosi è quello di trasformare l’accattonaggio non in una condizione di povertà reale ma di guadagno".