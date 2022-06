Un video contest per immortalare "il bello" di via Madama Cristina

La neo nata associazione dei commercianti di via Madama Cristina lancia un contest video per rilanciare tutto il quartiere.

La valorizzazione della via attraverso le sue bellezze e diversità, la sua cultura e la presenza commerciale, i suoi colori e sfaccettature. Questo il soggetto, a tema libero, del contest.

La partecipazione al contest è gratuita, ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni d'età all'atto dell'iscrizione, in forma singola o in gruppo.

Il video, della durata massima di un minuto, può essere realizzato utilizzando qualsiasi tecnica audiovisiva: dal cartone animato alla keep/stop motion, dal filmato girato in modo amatoriale con il cellulare, al video in alta risoluzione.

I premi per i primi tre classificati: al 1° andranno buoni acquisto per un valore di 200 euro (20 da 10 euro), al 2° buoni per 100 euro e al 3° buoni per 50 euro. I buoni potranno essere spesi in un qualsiasi negozio aderente all'iniziativa e regolarmente iscritto all'associazione.

A decretare i migliori video sarà la giuria popolare di Facebook e Instagram, che con la modalità Like selezioneranno sei video tra tutti quelli pubblicati sulle pagine social di Madama Cristina Associazioni Commercianti.

Una giuria di tre esperti (giornalista, fotografo e videomaker) decideranno successivamente i vincitori in base ai criteri della fotografia e del storytelling.

I video potranno essere spediti tramite e-mail all’indirizzo: info@acmadamacristina.it utilizzando il servizio We Transfer.

Si potranno inviare video fino alle ore 24 del 26 giugno 2022.