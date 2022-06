La Compagnia EgriBiancoDanza inaugura il suo tour estivo al Festival internazionale Interplay

Queste le parole di Raphael Bianco sul nuovo tour della Compagnia: “Quella che affronteremo sarà un’estate ricca, adrenalinica, costellata di eventi di prestigio. Interplay, Cross, Mirabilia, Tanz Festival Bielefeld sono alcuni dei festival che ospiteranno le nostre recenti creazioni alcune in prima assoluta: questo non può che essere per me motivo di orgoglio. In questi anni EgriBiancoDanza ha costruito una propria identità intorno alla mia opera ma soprattutto intorno a valori condivisi e, la possibilità di viaggiare, riappropriarsi della propria mobilità fisica ed artistica, non fa che ampliare e favorire la condivisione di poetiche e visioni artistiche con operatori, performer, coreografi ed incontrare nuovi pubblici. Questo multiforme calendario di eventi è sintesi di una crescita, di un’evoluzione costante di EgriBiancoDanza, che dopo mesi di incubazione restituisce nuovi pensieri, nuovi universi creativi, esplorati insieme a me dai numerosi artisti che mi accompagnano con entusiasmo in questi anni. Oltre ai progetti che vedono lo spazio scenico come luogo di indagine coreografica , si affermano per noi nuove dinamiche di ricerca e performance, che vedono protagonista la natura , il territorio, gli ecosistemi e le comunità di riferimento. Esperienze per noi sorprendenti, da condividere con il pubblico, con nuove modalità di fruizione, pratiche artistiche inedite, in un panorama post-pandemico, effervescente, in parte ancora inesplorato e soprattutto umanamente emozionante“.