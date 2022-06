La difficoltà di gestire l'acqua in Africa: a Torino un convegno affronta il tema del fiume Niger

Le difficoltà di gestire l'acqua e le risorse idriche in Africa saranno al centro del convegno in programma domani, giovedì 9 giugno, dalle ore 14 nella nuova sede del Csa e Cespi in piazza della Repubblica 6B a Torino. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento del progetto “Diplomazia dell'acqua e cultura della sostenibilità", con al centro il fiume Niger, dopo che in precedenza aveva affrontato il bacino del Nilo e poi il lago Ciad.

"Il convegno intende favorire la riflessione sulla diplomazia dell’acqua riferita alle complessità nella gestione delle risorse idriche in diversi contesti del Continente africano, perché la condivisione tra più Paesi rende difficile individuare azioni e soluzioni congiunte", ha spiegato Federico Daneo della Direzione Centro Studi Africani. "Si tratta di un progetto multidisciplinare, con contenuti scientifici, ma anche la visione di un film "Marcher surl'Eau", di Aissa Malga, regista maliano, vincitore di un premio l'anno scorso al Festival di Cannes".

"La forza e il coinvolgimento delle immagini, oltre a mostre fotografiche e alla musica - ha aggiunto Daneo - diventano fondamentali se l'obiettivo è far interessare al tema non solo gli esperti o gli scienziati, ma anche un pubblico più vasto". Tra i relatori, anche Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell'Unione europea in Africa ed ex vice ministra degli Esteri.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il DELFT Institute of Water Education, il CeSPi e l’Ong ENGIM ed è sostenuto dall’ATO3 Torinese, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e dalla Fondazione CRT.