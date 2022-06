Al via "Il cortile della felicità", la rassegna culturale estiva del Polo Lombroso

Al via la rassegna "Il cortile della felicità" promossa dal Polo Culturale Lombroso16 e dall'Associazione Nessuno che animerà gli spazi di via Cesare Lombroso 16 fino a sabato 24 settembre.

Inserito nell’ambito delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Torino e dalla Fondazione per la Cultura di Torino, l’iniziativa prevedrà una sequela di appuntamenti dal vivo e gratuiti che avranno lo scopo di coinvolgere attivamente il capoluogo sabaudo e i suoi abitanti.



Lo scopo: diffondere i valori del benessere, dell'aggregazione e della comunità, attraverso laboratori, proiezioni cinematografiche (all'aperto e in cuffia, per non disturbare i residenti limitrofi del quartiere), incontri letterari, concerti, masterclass e spettacoli teatrali, con ospiti d'eccezione provenienti da tutto il tessuto cittadino e dal panorama nazionale e internazionale.



Attesa per il gruppo di lettura organizzato da Dynamis – I luoghi del pensiero e incentrato sul Premio Strega Europeo Georgi Gospodinov e il suo Cronorifugio, in calendario venerdì 10 giugno, e, mercoledì 15 giugno, la pellicola Ricomincio da noi, primo dei dieci film della rassegna di cinema estivo in terrazza dal titolo La felicità in prima fila – organizzato in collaborazione con il Movimento Mezzopieno.



A concludere il ciclo di date estive, infine, vi sarà l’Open day Lombroso16: un’occasione unica per scoprire tutte le attività del Polo Culturale – passate e future – e festeggiare insieme la fine dell’estate, con concerti, dialoghi tematici, spettacoli teatrali, danza e workshop.