Ogr Torino: venerdì 10 giugno Grand Opening delle serate "Le mille e una notte di Snodo"

Con "Le mille e una notte di Snodo", area food, drink & music open air di OGR Torino, inizia l’estate nel dehors più grande della città.



Venerdì 10 giugno il Grand Opening di una stagione dal sapore onirico, e a seguire, da martedì 14 giugno, ogni settimana cinque serate gratuite e nuovi format in arrivo per la prima volta a Torino.

La settimana inizia con il martedì Back to black, dedicato alla musica live e a tutte le sonorità derivanti dalla musica black, nato dalla collaborazione tra Band Management e Walter Benedetti Productions, con il supporto tecnico di Piatino Pianoforti. L'obiettivo sarà quello di creare un percorso tra jazz, blues, r'n'b e affini per accompagnare lo svolgersi dell'intera serata dall'aperitivo all'after dinner; il mercoledì Turin International, per scoprire ogni settimana un Paese diverso grazie alle creazioni dei mixologist di Snodo; il giovedì, dopo Roma, Milano, Napoli e Palermo, arriva nel capoluogo piemontese Post-Office, la serata dedicata ai lavoratori della città; il venerdì l’appuntamento, ormai tradizione, è con la One Night di Prince, e il sabato si colora con la notte onirica del Circo Nero Vagabondo.

Un ventaglio di atmosfere, per una stagione di evasione e leggerezza, spettacolo e stupore, incontri e magia.

Programma completo

Martedì – H 19.30 – 01.00 | BACK TO BLACK

Una serata per gli amanti della musica black, in un percorso tra jazz, blues e r'n'b, con esibizioni live ad accompagnare aperitivo, cena e l’after-dinner.

Mercoledì – H 23.00 - 03.00 | TURIN INTERNATIONAL

Ogni sera un Paese diverso, da scoprire con uno special drink e uno show dedicati. Con il format nato a Milano nei primi anni ’90, si viaggia per il mondo, dal centro di Torino.

Giovedì – H 19.30 - 03.00 | POST OFFICE

L’occasione perfetta per ritrovarsi con i colleghi dopo l’ufficio. Un evento dedicato ai giovani lavoratori, nato nella capitale, che diventa tradizione.

Venerdì – H 19.30 - 03.00 | ONE NIGHT PRINCE

La One Night di Prince, la più grande community dell’intrattenimento torinese, anticipatrice di mode e tendenze dal 1995.

Sabato – H 23.00 - 03.00 | CIRCO NERO VAGABONDO

Una notte di spettacolo, stupore e magia: si apre il sipario e il dehors di Snodo diventa palcoscenico con i personaggi fantastici del Circo Nero Vagabondo.