Comuni in linea, il sindaco di Usseglio: "Migliorare la viabilità di valle della provinciale 32"

Proseguono gli incontri di "Comuni in linea" appuntamento settimanale che il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche dedica ai sindaci per affrontare argomenti di viabilità, con un confronto puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere. Lunedi 6 giugno affiancato da dirigenti e tecnici della viabilità dell’Ente, il Vicesindaco della Città metropolitana ha ricevuto il Sindaco di Usseglio.

Il primo cittadino ha segnalato alcune criticità che riguardano non solo il Comune di Usseglio ma in generale la viabilità provinciale della vallata. A cominciare dalla frequentatissima, nei weekend, Strada provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto che dalla frazione Margone porta al Lago di Malciaussia. Il Comune per migliorare e ottimizzare i parcheggi dell'utenza stradale, ha acquisito un terreno di circa 1200 mq in località Margone e ha richiesto la collaborazione della Città metropolitana tramite gli operatori del Centro mezzi meccanici per il sistemare l'area.

In occasione della Fiera della Toma, che si terrà dall’8 al 17 luglio, il primo cittadino ha richiesto che, almeno nei weekend di maggior afflusso, si ottimizzino le condizioni del cantiere sulla Sp 32 in località Guicciardera, cercando di migliorarne le condizioni. Il Vicesindaco ha garantito massima disponibilità da parte della Città metropolitana.

Sempre sulla Sp 32, in località frazione Chiaberto, esiste un tratto di carreggiata limitata dove il Sindaco di Usseglio ha ipotizzato la costruzione di una piccola circonvallazione, per la quale è necessaria una variazione al piano regolatore e la relativa progettazione.

Sempre sulla Sp 32, il Vicesindaco metropolitano ha ricordato che nella seconda metà dell'anno inizieranno i lavori per la ricostruzione del Ponte sul Rio Venaus.