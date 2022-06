Conferenza dei sindaci e Consiglio metropolitano convocati per martedì 14 giugno

La Conferenza dei 312 Sindaci del territorio della Città Metropolitana di Torino è stata convocata dal Sindaco metropolitano per martedì 14 giugno alle 15 nell’audit o rium della sede di corso Inghilterra 7 . All’ordine del giorno il parere dei primi cittadini sul Rendiconto della gestione dell’Ente di area vasta per l’esercizio 2021. L’espressione del parere dei Sindaci è previsto dall’articolo 7 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino. Sono componenti della Conferenza metropolitana i 312 Sindaci del territorio che, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti esclusivamente dai Vicesindaci.

Quella del 14 giugno sarà la prima riunione della Conferenza nell’attuale mandato amministrativo, iniziato nel dicembre 2021 con l’elezione del nuovo Consiglio metropolitano.

Al termine della seduta della Conferenza, il Consiglio metropolitano si riunirà nell’auditorium di corso Inghilterra 7 con all’ordine del giorno:

- l’approvazione definitiva del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, a seguito del parere espresso dalla Conferenza

- l’approvazione di un accordo transattivo relativo ad un’azione promossa davanti al Tribunale delle Imprese di Torino dal fallimento Pra Catinat scpa in liquidazione

- l’approvazione della concessione pluriennale al Comune di Settimo Torinese di aree esterne ricomprese nel complesso scolastico VIII Marzo di via Leinì 54

- il recesso della Città Metropolitana dall’associazione all’Unione Regionale delle Province Piemontesi.