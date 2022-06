Missione compiuta: i volontari sono riusciti a comprare (e salvare) il bosco di castagni tra Rivoli e Avigliana

Missione compiuta: gli attivisti del Coordinamento per la Salvaguardia della Collina Morenica Rivoli - Avigliana sono riusciti nel progetto Boschi Liberi per l’acquisto collettivo di un bosco nella Collina Morenica Rivoli - Avigliana .

Unione di intenti

Il tentativo era nato nel 2020 dall’unione di alcune associazioni attive sul territorio: Pro Natura Rivoli e Torino, Legambiente Rivoli, Truc Bandiera, Rivoli Città Attiva, Fridays for Future Val Sangone e Gruppo Scout Rivoli 2. E ora che l'acquisto collettivo è realtà, grazie al crowdfunding e alle donazioni di molte persone, sono partiti anche i lavori per sistemarlo e metterlo in sicurezza.



Non solo: ci sarà anche un momento di festa, visto che domenica pomeriggio ci sarà l'inaugurazione a cui sono invitate tutte le persone che hanno contribuito all'acquisto. Ritrovo alle 14,30 presso il parcheggio del Castello di Rivoli, per poi proseguire a piedi fino al bosco alle 15 e visita dell'area alle 16,30.