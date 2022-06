Controlli nei locali di San Salvario, piovono multe: sanzioni per 36.000 euro

Sempre in via Nizza sono stati invece sanzionati altri due esercizi commerciali. In un minimarket sono state rilevate diverse violazioni amministrative, motivo per il quale la polizia municipale ha provveduto a sanzionare l’attività per 5200 euro. Oltre 6600 euro di sanzione sono scattati per un esercizio di vicinato che vendeva alcolici dopo le ore 24. Per la stessa e identica ragione e per pari importo ha ricevuto lo stesso provvedimento anche un bar ubicato in via Madama Cristina.