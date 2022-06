CinemAmbiente 2022: tutti i premiati della 25esima edizione

Premiati questa sera alla Mole tutti i vincitori di CinemAmbiente 2022. Il Premio Asja.Energy per il miglior documentario a "Carbon – The Unauthorised Biography" di Daniella Ortega & Niobe Thompson (Australia, Canada, Francia 2021, 89’). Menzione speciale al film a "Pleistocene Park" di Luke Griswold-Tergis (USA 2022, 101’).

Il Premio Terna per il miglior cortometraggio va invece a "Haulout" di Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev (Regno Unito, Federazione Russa 2021, 25’). Menzione speciale della a "Bolo Raz Jedno More... (Once There was a Sea...)" di Joanna Kozuch (Slovacchia, Polonia 2021, 16’).

Premio IREN del pubblico, assegnato dagli spettatori del Festival, invece è stato vinto da "Going Circular" di Nigel Walk e Richard Dale (Paesi Bassi 2021, 90’), mentre il Premio “Ambiente e Società”, istituito dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno, per il film, che meglio abbia saputo coniugare i temi ambientali e la dimensione sociale, assegnato dai lavoratori e dalle lavoratrici della Cooperativa, quest'anno va "Chemical Bros" di Massimiliano Mazzotta (Italia 2022, 74’).

Infine, il Premio “Casacomune”, istituito dal Festival e da Casacomune, Scuola e Azioni, per il film o l’autore che meglio sia stato in grado di riflettere temi legati alla spiritualità intesa come dimensione strettamente legata alla natura di cui facciamo parte, è stato assegnato a Suzanne Crocker, regista del film "First We Eat".

Assegnata durante la serata di premiazione anche la Stella della Mole "green" a Franco Piavoli.