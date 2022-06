Riapre CampobaseOz, lo spazio dedicati ai 140 ragazzi e bambini di CasaOz

Dal 13 giugno al 22 luglio, torna il CampobaseOz: il tempo estivo di CasaOz, uno spazio pensato per almeno 140 ragazzi e bambini, con al centro l’inclusività, la relazione e la bellezza di tornare a stare insieme attraverso attività che spaziano dalla creatività allo sport.

“Il CampobaseOz è nato nel 2020 un anno che ha segnato tutti noi, – racconta la presidente di CasaOz Enrica Baricco –. Nel 2022 è alla sua terza edizione che sarà caratterizzata da un ritorno alla normalità. Rispetto alle scorse edizioni infatti ospiteremo più ragazzi ogni giorno a CasaOz (in totale +60% di presenze), per poter arricchire la quotidianità che cura con nuove esperienze e scoperte. Tornano anche le gite al mare e in montagna per vivere questo tempo estivo in spensieratezza”.

La metafora del campo base, che nella sua accezione originale è il campo costituito da più tende utilizzate come punto di appoggio e di partenza per la scalata di una montagna, allestito in punti al riparo da valanghe e intemperie, rappresenta uno spazio in cui è possibile sostare per riprendere le forze tra una tappa e l’altra di un viaggio, soprattutto un luogo sicuro da cui ognuno può partire per esplorare e scoprire mondi e culture nuove. Il campo base diventa così quel luogo reale e mentale, nel quale vengono raccolte energie vitali che ci rassicurano e ci confortano nella ripartenza verso la scoperta del “nuovo”, senza dimenticare il vissuto che già ci unisce.

Esplorazione e scoperta si articoleranno in percorsi settimanali che inizieranno con l’incontro con altri mondi, culture, persone, per guardare poi ai mondi dentro e intorno a noi, ri-scoprendo la ricchezza delle altre persone e dell’ambiente che ci circonda. Queste esperienze verranno ‘fissate’ su un mosaico che giorno dopo giorno si arricchirà attraverso tessere personalizzate da ciascun partecipante e che, alla fine di ogni settimana di CampobaseOz, verranno disposte per comporre un sentiero da percorrere insieme che ricorda la strada percorsa da Dorothy insieme suoi amici verso la Città di Smeraldo, dove vive il Mago di Oz.

Il lunedì si partirà alla scoperta di nuove culture, come quella italiana, marocchina, ucraina, peruviana, giapponese e cinese, grazie all’incontro a CasaOz con ospiti speciali: il designer Danilo Ragona, la cantante Mama Nastya, lo scrittore Folco Terzani e l’artista Nicolò Miyakawa che arrivano da ogni parte del mondo e saranno intervistati dalla RedazioneOz, apportando uno speciale contributo al percorso e alla creazione del mosaico. Il martedì e il giovedì saranno dedicati alla scoperta di se stessi e dell’altro e i bambini e i ragazzi avranno accesso anche ad attività sportive alla Piscina Parri e al Motovelodromo di Torino. I mercoledì di CampobaseOz saranno invece dedicati alle gite al mare o in montagna, per stare insieme e vivere la quotidianità che cura anche fuori dagli spazi di CasaOz. Il venerdì invece la parola d’ordine sarà ”ambiente” e grande protagonista di queste giornate sarà l’orto di CasaOz a cui saranno affiancati momenti di passeggiate ed esplorazioni lungo il Po.